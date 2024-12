Qui est l'auteur de l'attentat de Magdebourg ?

Au moins quatre personnes sont mortes et plus de 200 ont été blessées dans l'attentat sur le marché de Noël de Magdebourg.



Entre-temps, des informations sur l'auteur présumé de l'attentat ont été communiquées.



Taleb Abdulmohsen est né en 1974 en Arabie saoudite et vit en Allemagne depuis 2006. Ce médecin spécialisé en psychiatrie et psychothérapie habite à environ 50 km au sud de Magdebourg.



Depuis des années, l'auteur présumé partage en ligne des pensées islamophobes.





Dans une interview accordée à la FAZ en 2019, Taleb Abdulmohsen s'est décrit comme « le critique le plus agressif de l'islam de l'histoire ».



Il a créé une plateforme en ligne pour aider les citoyens saoudiens à demander l'asile en Allemagne et a affirmé que l'État accordait l'asile à des « djihadistes syriens ».



Sur le texte de son profil X, on peut lire que « l'Allemagne veut islamiser l'Europe ». Taleb a également accusé la police d'utiliser des « tactiques sales » contre les critiques de l'islam.



Il a en outre annoncé « qu'à 100 pour cent, la vengeance viendra bientôt. Même si cela doit me coûter la vie ». Taleb a également posté en juin : « Nous avons besoin de l'AfD pour protéger la police contre elle-même ».



L'expert en terrorisme Peter R. Neumann, qui travaille comme professeur au Kings College de Londres, a réagi au profil de l'auteur sur X. Il a déclaré : « Magdebourg : Plus on en apprend sur Taleb A., moins je suis sûr qu'il s'agisse d'un attentat islamiste. Le profil Twitter suggère plutôt le contraire ».





Et de poursuivre : « Après 25 ans dans ce « métier », tu penses que rien ne peut plus te surprendre. Mais un ex-musulman saoudien de 50 ans qui vit en Allemagne de l'Est, qui aime l'AfD et qui veut punir l'Allemagne pour sa tolérance envers les islamistes - je ne l'avais vraiment pas mis sur ma liste ».



Un porte-parole de la police a confirmé que les autorités n'étaient pas encore certaines du motif exact derrière l'attentat.