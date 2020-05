RANGOU & SA BANDE ARRÊTÉES : LA DIC AVAIT INFILTRÉ SA CHAINE POUR ADULTES

L’ex animatrice de la Sen Tv, Rangou est entre les mains de la police depuis, hier mercredi. De son vrai nom Ramatoulaye Barry, elle a été arrêtée par les éléments de la Dic au même titre que le gérant du ’’Ngor Timiss’’ et 12 de ses invités à une ’’Journée de rencontre adultes’’.



Dans sa livraison du jour, Libération est revenu sur la manière dont les agents de police ont procédé pour pouvoir mettre la main sur Rangou et sa bande. Selon le journal, les enquêteurs de la Dic avaient placé son compte Instagram sous surveillance après l’annonce, sur le support, d’une rencontre « mask off », entre adultes prévue, hier mercredi, 27 mai, entre 10h à 18h, au ’’Ngor Timiss’’, sur la corniche des Almadies. C’est le lien associé à la page de l’ex animatrice qui a particulièrement attiré la vigilance des flics. En poussant le mystère, les enquêteurs de la Dic ont découvert que le lien en question menait vers un site pornographique dont les principales actrices sont Rangou et ses copines.



































emediasn