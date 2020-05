RAPATRIEMENT DE CORPS : DES SÉNÉGALAIS ENVISAGENT D’ASSIÉGER LES AMBASSADES

Les Sénégalais de la diaspora contestent la décision prise par l’Etat du Sénégal relative à l’interdiction du rapatriement des corps de compatriotes décédés du Covid-19. Depuis l’annonce de cette mesure, des citoyens sénégalais établis dans différents pays se sont regroupés en collectifs pour s’opposer à cette interdiction. Ils ont décidé de monter au créneau.

Selon Enquête, avec le début du déconfinement dans plusieurs pays européens notamment, les concitoyens envisagent d’assiéger les ambassades et autres consuls sénégalais pour exiger le rapatriement des corps des défunts compatriotes morts du coronavirus. Selon certaines sources, à ce jour, ils seraient plus de 80 victimes entre les Etats-Unis et l’Europe en particulier.