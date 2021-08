RAPPEL À DIEU DE Me ALIOUNE BADARA CISSE- Notre perte de ABC ….. à Z (par Pape Samba Sène)

Le Sénégal que nous aimons vient de perdre un de ses plus dignes fils. Une fierté, une référence surtout un dernier mohican en ce qui concerne les valeurs sacro-saintes dans la vie de tous les jours. Dans un langage plus terre à terre il demeurait le seul au risque d’en partir à dire la vérité, toucher la ou ça fait mal face aux autorités extatiques au plus haut niveau. Une attitude qui va sans nul doute nous manquer à jamais. Oui Alioune Badara Cissé au delà de l’élégance, l’éloquence incarnait nos valeurs de ngor deug diom ak fayda…. On l’appelait ABC trois lettres de l’alphabet mais je considère que sa perte englobe alors toutes les 26 lettre c’est à dire de ABC à Z. Des lors il y’a lieu de s’inquiéter sur la relève car des gens comme Me Cissé, un pays comme le Sénégal en a besoin surtout pour les rendez-vous historiques dont les compétitions électorales entre autres. A dieu dieu mon « grand » comme je l’appelais.





Pape samba Sene Pdt WAR