RAPPORT IGE : Aly Haidar épinglé, son complice décédé échappe à la sanction

Aly Haïdar, actuel Directeur de l’Agence sénégalaise de reforestation et de la Grande muraille verte, a été épinglé par les rapportes 2016-2019 de l’Inspection générale d’État (lge). Alors qu’il était ministre de l’Environnement, l’Oceanium dont il assurait la présidence, a reçu 150 millions avant sa nomination, rapporte Libération dans sa parution de ce lundi.

Selon le journal, les fonds, qui provenaient d’un compte « clando » ouvert par la Direction des Eaux, Forêts et chasses, étaient destinés à la plantation de mangroves dans le cadre du projet de réhabilitation des écosystèmes. Les faits remontent au 23 juillet 2013.

Le quotidien d’indiquer que le ministre était en situation conflit d’intérêts manifeste. Le journal précise aussi qu’ «au moment des fait la direction des Eaux et Forêts été dirigée par feu Daniel André»