RDC : plusieurs ambassades à Kinshasa, dont celle de la France, attaquées par des manifestants

Des dizaines de manifestants à Kinshasa ont attaqué ce mardi plusieurs ambassades étrangères - dont celles de la France, de la Belgique et du Rwanda - exigeant une intervention militaire contre les rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).





La police a tiré des gaz lacrymogènes sur les manifestants qui se dirigeaient vers les bâtiments diplomatiques. Les ambassades du Kenya et de l'Ouganda ont également été attaquées, selon des journalistes de l'AP présents sur place.



Le ministère français des Affaires étrangères a dénoncé à la mi-journée des attaques "inadmissibles".





La France est accusée de "bienveillance" avec le Rwanda voisin, parrain du M23. Emmanuel Macron a pourtant dénoncé à plusieurs reprises, publiquement, la présence de soldats rwandais sur le sol congolais. Dimanche, devant le Conseil de sécurité des Nations unies, le représentant de la France avait "réaffirmé sa solidarité envers la république démocratique du Congo et son attachement indéfectible à son intégrité territoriale et à sa souveraineté". "Elle condamne fermement l’offensive en cours conduite par le M23, activement soutenu par le Rwanda. La présence en RDC d’une force militaire étrangère contre la volonté de l’Etat congolais est une violation claire de la Charte des Nations unies", avait affirmé Nicolas De Rivière, représentant de la France à l’ONU. "Cette offensive, comme le soutien aux groupes armés par toutes les parties, fait porter un risque majeur sur la sécurité des populations civiles et conduit actuellement au déplacement de dizaines de milliers de civils. Le M23 doit cesser immédiatement son offensive et se retirer des territoires dont il a pris le contrôle."





Les forces de sécurité de la République démocratique du Congo tentaient de ralentir les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, qui avançaient vers Goma, une ville clé de l'est du pays, dans le cadre d'une escalade majeure du conflit qui dure depuis des décennies. Ces combattants font partie de la centaine de groupes armés qui s'affrontent pour prendre le contrôle de cette région riche en minerais.







Les manifestants ont demandé à la communauté internationale de faire pression sur le Rwanda pour arrêter l'avancée des rebelles. "Nous dénonçons l'hypocrisie de la communauté internationale", a déclaré Timothée Tshishimbi, l'un des manifestants. "Ils doivent dire au Rwanda d'arrêter cette aventure."



Des habitants ont fait état de coups de feu dans la nuit à Goma, une ville de 2 millions d'habitants que les rebelles ont affirmé avoir prise lundi. Des explosions et des coups de feu ont été entendus près de l'aéroport local, désormais fermé.



La ville est un noeud logistique important pour le commerce et l'aide humanitaire qui accueille des centaines de milliers de personnes parmi les plus de 6 millions de déplacés par le conflit prolongé dans l'est de la République démocratique du Congo.



Les rebelles du M23 se sont temporairement emparés de Goma en 2012 avant d'être contraints de se retirer sous la pression internationale. Ils ont refait surface à la fin de l'année 2021 avec un soutien croissant du Rwanda selon le gouvernement de la RD Congo et les experts des Nations unies. Le Rwanda a jusqu'ici nié toute implication.



L'étendue du contrôle des rebelles sur Goma n'était pas claire après leur entrée dans la ville tôt lundi. Après des semaines de combats, le M23 s'est emparé de plusieurs villes au cours d'une avancée inattendue.



"Depuis le matin, nous entendons des explosions de bombes et des crépitements de balles", a déclaré Sam Luwawa, un habitant de Goma. "Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas dire qui contrôle réellement la ville."

Des soldats de la paix parmi les victimes



Trois soldats de la paix sud-africains ont été tués lundi lorsque les rebelles ont lancé une bombe de mortier en direction de l'aéroport de Goma, qui a atterri sur la Force de défense nationale sud-africaine située à proximité, tandis qu'un quatrième soldat a succombé à des blessures subies lors des combats il y a quelques jours, a déclaré mardi le ministère sud-africain de la défense.



Des morts qui portent à 17 le nombre de soldats de la paix et de soldats étrangers qui ont été tués dans les combats, selon des responsables de l'ONU et de l'armée.





La situation humanitaire à Goma "est extrêmement, extrêmement préoccupante, avec un nouveau seuil de violence et de souffrance atteint aujourd'hui", a déclaré Bruno Lemarquis, coordinateur humanitaire des Nations unies pour le Congo, lors d'une vidéoconférence de presse.



Il a également précisé que des combats avaient lieu dans tous les quartiers de la ville, avec des civils se mettant à l'abri et des tirs d'artillerie lourde dirigés vers le centre-ville. Plusieurs obus avaient frappé l'hôpital Charité Maternelle dans le centre de Goma, "tuant et blessant des civils, y compris des nouveau-nés et des femmes enceintes."



"Ce qui se passe à Goma vient s'ajouter à ce qui est déjà l'une des crises humanitaires les plus longues, les plus complexes et les plus graves de la planète, avec près de 6,5 millions de personnes déplacées dans le pays, dont près de 3 millions dans (la province du) Nord-Kivu", a déclaré M. Lemarquis.



Selon des rapports citant les Nations unies, des centaines de personnes ont été blessées et des corps gisent dans les rues de Goma.





Les organisations humanitaires signalent qu'elles sont incapables de venir en aide aux personnes déplacées qui dépendent d'elles pour obtenir de la nourriture et d'autres produits de première nécessité.



"Les routes principales autour de Goma sont bloquées et l'aéroport de la ville ne peut plus être utilisé pour les évacuations et les efforts humanitaires. L'électricité et l'eau ont été coupées dans de nombreux quartiers de la ville", a déclaré David Munkley, responsable des opérations dans l'est du Congo pour l'organisation humanitaire World Vision.



Outre les Nations unies, plusieurs pays, dont la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, ont condamné le Rwanda pour l'avancée des rebelles. Le gouvernement rwandais a, quant à lui, rendu Kinshasa responsable de l'escalade, affirmant qu'il n'avait pas respecté les accords de paix passés, ce qui a conduit à ce que Kigali a qualifié de "posture défensive soutenue".