RDC : six candidats exclus de la présidentielle en RDC, dont Jean-Pierre Bemba (Commission électorale)

Six candidats exclus de la présidentielle en RDC. C’est ce qu’a annoncé ce vendredi soir la commission électorale congolaise. Sont visés l’ancien vice-président et l’un des principaux opposants Jean-Pierre Bemba, les anciens premiers ministres Antoine Gizenga, Adolphe Muzito et Samy Badibanga, ainsi que Marie-Josée Ifoku et Jean-Paul Moka⁩. Sur 25 candidatures, 19 ont été retenus. Pour les législatives, sur 15505 candidatures reçues, 282 ont été considérées par la commission électorale comme irrecevables. Plutôt dans la soirée, 6 des 7 principaux aspirants candidats de l’opposition à la présidentielle avaient signé une déclaration commune mettant en garde le président de la Ceni et dénonçant des injonctions. Ils avaient appelé Joseph Kabila à « libérer le processus électoral