RÉPARTITION DES RESSOURCES DES HYDROCARBURES- Ce que prévoit le projet de loi

A propos du projet de loi, le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, a exposé les quatre grands principes directeurs. D’abord, c’est ‘’l’interdiction de toute cession anticipée des ressources d’hydrocarbures’’. Ce qui implique que l’Etat ne peut ni les céder par anticipation ni les hypothéquer. En deuxième lieu, il y a le principe de la ‘’budgétisation intégrale des revenus tirés de l’exploitation des hydrocarbures’’. Ce qui signifie que toutes les recettes issues de cette exploitation seront enregistrées dans le budget général. Qu’il s’agisse des impôts, des parts de l’Etat dans le profit oil ou des dividendes de Petrosen.



Aussi, les 3e et 4e principes portent respectivement sur ‘’la création d’un fonds intergénérationnel et le fonds de stabilisation’’. Le ministre des Finances explique : ‘’Le fonds intergénérationnel sera destiné à tenir une épargne pour les générations futures. C’est pour leur permettre de disposer de ressources suffisantes pour assurer le développement à la fin de l’exploitation. Ces fonds pourront être investis dans des projets avec des rendements à long terme.’’



Quant au fonds de stabilisation, il estime qu’il va permettre de prémunir le Sénégal des risques de volatilité des recettes d’hydrocarbures. ‘’La production, souligne-t-il, pourra à chaque fois être adaptée à la situation. Mais ce fonds devra disposer de produits financiers à faible risque et suffisamment liquide pour assurer une disponibilité immédiate de la trésorerie’’. Et de préciser : ‘’Quand on parle de recettes d’hydrocarbures, nous avons deux composantes essentielles : une composante prix et une composante production. Les prix, nous ne les maitrisons pas ; ils sont fixés à l’international. Il faut donc toujours être prêt, en cas de chocs défavorables.’’



En ce qui concerne la destination des ressources (environ 700 milliards par an), elles sont de trois ordres principalement. Selon Abdoulaye Daouda Diallo, un maximum de 90 % des recettes projetées chaque année va abonder le budget général ; un minimum de 10 % au fonds intergénérationnel, en plus du fonds de stabilisation qui va capter le surplus des recettes projetées à la fin de chaque trimestre résultant de la différence entre recettes projetées et les recettes effectivement encaissées. ‘’Pour doter ce fonds de suffisamment de ressources, la loi a prévu que dans les six premières années de l’exploitation, un comité d’experts proposera un pourcentage pour abonder ce fonds. De plus, il sera proposé la possibilité de souscrire à des instruments de couverture’’, insiste l’argentier de l’Etat.



Last but not least, le ministre a soutenu que sur les recettes issues des hydrocarbures, les investissements seront prioritaires. Sur les 90 % qui vont abonder le budget général, il sera interdit, voire proscrit l’utilisation de ces ressources pour l’augmentation des salaires et des avantages personnels. ‘’C’est un objectif intangible. Ces revenus vont servir prioritairement aux investissements, dans le respect des axes du PSE…. Les domaines concernés seront essentiellement la santé, l’éducation, les infrastructures de manière générale, l’agriculture, mais aussi tous les autres dépenses et investissements de nature à assurer une meilleure résilience de notre pays’’, a informé Abdoulaye Daouda Diallo, non sans ajouter, pour les fonds intergénérationnels et de stabilisation, qu’ils seront dotés, chacun, de son propre comité d’investissement dont la composition et les modalités de fonctionnement seront fixées par décret.



‘’Le Cos Petrogaz, présidé par le président, valide la stratégie d’investissements de chaque fonds. Tous les deux fonds seront soumis aux corps de contrôle de l’Etat, notamment la Cour des comptes et l’IGE’’.



D’ici à 2024, la croissance du Sénégal devrait atteindre sa vitesse de croisière. On serait, en tout cas, tenté de le croire, avec les différentes sorties du gouvernement. Hier, le ministre des Finances et du Budget est largement revenu sur la rhétorique, à l’occasion de la concertation sur le projet de loi.



Il déclare : ‘’Je voudrais partager les belles perspectives macroéconomiques qui se dessinent, avec le début de la production des champs de Sangomar et de GTA. En 2022, nous sommes à 5,5 % de croissance. Et dès 2023, le taux de croissance sera multiplié par plus de 2, pour atteindre 13,6 %. Ce qui placera le Sénégal comme le pays qui aura le plus fort taux de croissance en une année. A partir de 2024, on sera à plus de 10 %. Naturellement, il sera difficile de nous maintenir à ce niveau, parce qu’on aura fini de plafonner. Le défi sera de maintenir cette croissance aussi longtemps que possible’’.