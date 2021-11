RECONNU COUPABLE DE DETENTION ET DE TRAFIC DE DROGUE -À Kolda, un policier bissau-guinéen condamné à 3 ans de prison ferme

Ousmane Diao, âgé de 31 ans, marié à deux épouses et père de quatre enfants est un policier bissau-guinéen. Il est en service à Gabou, une région de la Guinée-Bissau. Il a quitté son pays natal, direction Carrefour Diaroumé, une localité située dans la région de Sédhiou, au Sénégal.



Le 10 novembre dernier, il a quitté Sédhiou pour se rendre en Guinée-Bissau, via Kolda. Mais mal lui en a pris. Il a été arrêté par les éléments de la douane sur la route régionale n°22, aux environs de 21 h, à l’entrée de la ville de Kolda, lors d’un contrôle de routine.



Les douaniers ont trouvé par-devers lui 5 kg de chanvre indien qu’il avait dissimilés dans son sac à dos. Devant la barre du tribunal de grande instance de Kolda, le policier bissau-guinéen n’a pas contesté les faits pour lesquels il est poursuivi. Ousmane Diao a expliqué qu’il voulait écouler le chanvre indien, une fois en Guinée-Bissau.



Fort de ses déclarations, le procureur requiert cinq ans d’emprisonnement ferme. Selon le ministère public, les faits de détention et de trafic de drogue pour lesquels Ousmane Diao est poursuivi, ne souffrent d’aucun doute. Le TGI de Kolda n’a pas suivi le réquisitoire du parquet.



Finalement, le policier bissau-guinéen, Ousmane Diao, a été condamné à trois ans de prison ferme devant le tribunal de grande instance de Kolda. En plus de la peine, il va payer une amende de 300 mille francs CFA au Trésor public.

































Enquête Quotidien