RÉDOINE FAÏD PLACÉ EN GARDE À VUE POUR PLUSIEURS PROJETS D'ÉVASION

Le braqueur multirécidiviste Rédoine Faïd a été placé ce mardi 7 janvier au matin en garde à vue dans sa prison de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, pour plusieurs projets d'évasion, appris BFMTV du parquet de Paris, confirmant une information de RTL.



Il y est notamment interrogé sur l'évasion qu'il a fomentée en 2023 alors qu'il était incarcéré à Fleury-Mérogis (Essonne) dans l'attente de son procès pour son évasion spectaculaire de la prison de Réau (Seine-et-Marne) en 2018.



Cette garde à vue a lieu dans le cadre de l'enquête menée par la Junalco (Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée) sous la direction d’un juge d’instruction.



"L’enquête a été confiée à la police judiciaire des Yvelines, qui s’est déplacée pour l’entendre sur son lieu de détention", nous précise le parquet de Paris.



Une information judiciaire avait été ouverte le 9 septembre 2021, pour "association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou délits punis de 10 ans d’emprisonnement". Cette procédure pénale a été élargie sur une période allant jusqu’à mai 2023.



Condamné à de la prison jusqu'en 2060

Rédoine Faïd, également connu pour son évasion de la prison de Sequedin est incarcéré depuis 2018 dans l'établissement pénitencier de Vendin-le-Vieil, considéré comme l'un des plus sécurisés de France. Il a demandé en septembre dernier l'allègement de ses conditions de détention notamment la fin de son placement à l’isolement total et l'obligation de passer par un hygiaphone, une vitre intégrale, pour ses parloirs. La chambre d'application des peines de Béthune a formulé la même demande en novembre dernier estimant que ces conditions de détention étaient "contraires à la dignité de la personne humaine".



Cette demande a été rejetée par la chambre d'application des peines de la Cour d'appel de Douai au début du mois de décembre, rapporte l'Agence France-Presse.



Rédoine Faïd a été condamné à 14 ans de prison en octobre 2023 pour l'évasion de la prison de Réau et à 35 ans pour celle de la prison de Sequedin en 2013 à l'aide d'explosifs ainsi que pour le braquage raté de Villiers-sur-Marne, au cours duquel Aurélie Fouquet, policière municipale, avait été tuée. Rédoine Faïd devrait ainsi rester incarcéré jusqu'en 2060.