RENCONTRE FAYE ET GHAZOUANI | LA COOPÉRATION ENTRE DAKAR ET NOUAKCHOTT AU CŒUR DES ÉCHANGES

Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a effectué une visite historique en Mauritanie, où il a été accueilli avec les honneurs par son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, également Président en exercice de l’Union africaine. Cette rencontre de haut niveau a été marquée par des discussions approfondies sur le renforcement des relations de coopération bilatérale entre les deux nations frères.



L’objectif principal de cette visite était de dynamiser les liens historiques qui unissent le Sénégal et la Mauritanie, et d’explorer de nouvelles opportunités de coopération dans divers domaines. Les deux dirigeants ont ainsi examiné les moyens de développer ces relations dans des secteurs clés tels que l’économie, les transports, la pêche, et la justice.



L’entretien entre les présidents s’est déroulé au Palais présidentiel de Nouakchott, où des discussions en tête-à-tête ont été suivies d’une réunion élargie des délégations des deux pays. Cette première visite officielle du Chef de l’État sénégalais à l’étranger revêtait une importance symbolique, soulignant l’importance stratégique des relations entre le Sénégal et la Mauritanie.



Outre les discussions politiques, les secteurs prioritaires de coopération entre les deux pays ont été passés en revue, avec la participation des ministres chargés de cabinet du Président sénégalais. Cette rencontre a donc offert une plateforme essentielle pour renforcer la collaboration et explorer de nouvelles opportunités de partenariat entre le Sénégal et la Mauritanie.











































Rts