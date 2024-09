RENFORCEMENT DES CAPACITÉS | LES ARMÉES SÉNÉGALAISES RÉCEPTIONNENT UN LOT DE VÉHICULES MILITAIRES TACTIQUES

Le ministre des Forces armées a présidé, ce vendredi, une cérémonie de réception d’un important lot de véhicules militaires tactiques tout terrain, destinés au transport des troupes. Ces véhicules polyvalents s’inscrivent dans le cadre d’un vaste programme de renouvellement du matériel roulant des armées sénégalaises, visant à moderniser les équipements et à soutenir la montée en puissance des forces armées.



Au total, ce programme prévoit l’acquisition de plus de 410 véhicules et engins militaires. Selon le Général Birame Diop, l’objectif des nouvelles autorités est de doter les armées d’équipements modernes afin de répondre aux exigences de la sécurité nationale et des missions régionales.



Lors de la cérémonie, le ministre des Forces armées a souligné l’importance de la maintenance et de l’entretien de ces véhicules. Il a exhorté les militaires responsables de la conduite de ces engins à veiller à leur bonne tenue et à en assurer un entretien rigoureux, soulignant que la durabilité de ces équipements dépendra en grande partie de la manière dont ils seront utilisés.





Le Colonel Birame Niang, Directeur du service du matériel des armées, a ajouté que des formations spécifiques ont été dispensées aux chauffeurs et aux mécaniciens, afin de garantir une utilisation optimale de ces véhicules. Il a également précisé que les véhicules ont déjà fait leurs preuves lors d’exercices au centre d’entraînement tactique de Dodji, démontrant ainsi leur efficacité sur le terrain.









En clôturant la cérémonie, le ministre des Forces armées a tenu à féliciter le Chef d’état-major général des armées, le Général de corps d’armée Mbaye Cissé, pour son engagement dans la mise en œuvre du programme de modernisation du matériel militaire.



Ce nouvel équipement constitue une étape significative dans le renforcement des capacités opérationnelles des armées sénégalaises, en leur permettant de mieux répondre aux défis sécuritaires dans un contexte de plus en plus exigeant.





































































Rts