RÉPARTITION DES SERVICES : MACKY SE TAILLE LA PART DU LION

En outre, la présidence de la République garde d’autres services comme l’Inspection générale d’Etat (Ige), l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), mais aussi la Commission d’évaluation et de suivi des politiques et programmes publics.



Pourtant, déloger les organes de contrôle comme l’Ofnac et l’Ige est une vieille doléance des organisations de la société civile comme Amnesty et le Forum civil. Pour les responsables de ces organisations, ce serait la meilleure manière de rendre plus autonomes les organes de contrôle. Mais le président de la République ne semble pas encore prêt pour satisfaire cette doléance.



Nettali.com