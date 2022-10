(REPORTAGE) ÉTAT CIVIL DE TOUBA ET MBACKÉ - Des mairies qui ont tâtonné plus de 24 ans durant… Des documents à la poubelle… Des extraits fantômes… Que de problèmes depuis1985 !

24 ans et même largement plus, de tâtonnement, d’amateurisme et de légèreté à l’état civil de Mbacké et de Touba. Des documents partis en fumée ou engloutis dans les eaux pluviales, des pièces d’état civil enregistrées sur feuilles volantes et jamais mentionnées dans des registres, des extraits de naissance dont les numéros sont déjà attribués à d’autres personnes, des registres frappés de pourriture, inexploitables et jetés à la poubelle… Le décor est hideux et carrément scandaleux. Aujourd’hui, des centaines de personnes viennent de se rendre compte qu’elles ont été bernées par des agents d’état civil véreux et perdues par un système d’enregistrement mal piloté et mal encadré. Dans ce reportage, nous entendrons des pères de famille déboussolés de voir leurs enfants empêchés de suivre des concours manifester leur désarroi et un Président de tribunal décidé de corriger les bêtises du passé.



















































dakaractu