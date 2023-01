[ REPORTAGE ] Plongée dans le milieu du grand banditisme: sur les traces d’anciens Caïds de la banlieue

Ils s'appelaient "Ya dicone", "Ino" ou encore "Alex" et c'était les pires bandits de l'histoire de notre pays. Sur leurs pas d'autres avaient tenté de prendre le relais "Boy Djinné" est dans ce rang.

Et il y a les moins connus et non moins dangereux qui ont semé pagaille et désolation dans certaines familles.



La commune de Pikine a été l'une des zones les plus dangereuses de la banlieue, surtout au temps où la mafia « FATT BOYS » semait la terreur et logeait vers la mosquée de Pikine, non loin du stade. Aujourd'hui ces caïds à savoir Kamal et Yaya ne peuvent plus grand-chose. Malgré leurs airs terrifiant, ils sont maintenant rongés par l'usage excessif de drogue.



Dans cette enquête menée par Dakaractu, ce sont des anciens détenus qui retracent le parcours de leur horrible histoire qui les a souvent mené sous les verrous. Beaucoup d'entre eux ont vu ce séjour comme une correction paisible qui les à beaucoup ouverts les yeux face aux leçons de la vie, d'autre un simple passe temps.



Pour l'un des détenus ayant partagé la mémé prison avec Kamal, ce dernier était un vrai bandit qui l'a vraiment marqué.



« Kamal n'avait ni peur de rien ni de mort, vivre ou mourir n'était rien pour lui, en cellule quand il se fâchait, il se coupait le corps, le sang giclait de partout » chose qu'a bien pu confirmer Maestro, ancien dealer et amis d'enfance de Kamal et Yaya.



Maestro est aussi revenus sur une anecdote frappante qui la beaucoup marqué, le jour où Kamal s'est poignardé alors qu'il avait été pris en flagrant délit de vol et lynché par des individus.



Comment parler de ces hommes sans évoquer Bouba Chinois. De par son vrai nom Samba Bocar Sy, ce dernier a des faits d'armes célèbres comme ses nombreux braquages ainsi que son évasion de la prison de reubeus, une des raisons qui a poussé à l'augmentation de la hauteur du mur de clôture. Selon sa femme, Bouba avait bien commencé à dealer bien avant Alex et Ino.



elle précise que ce dernier, lui a mené la vie dure « toutes ses cicatrices, c'est lui qui me les a infligé, actuellement, il traîne dans les rues et ne fais que s'engueuler, il a même été amputé du bras... » nous dit t'elle



Précisant sa rupture avec Bouba, cette dernière préfère ne pas décliner toute sa vie privée pour préserver l'avenir de son fils qui est actuellement dans sa carrière de footballeur maintenant en Europe.



Le banditisme n'a aucun rendement si l'on s'en tient aux propos de ces anciens détenus, avec un vécu très bouleversant ces derniers exhortent les jeunes et les sensibilisent à bien prendre en considération leur avenir tout en évitant de s'immiscer dans des histoires contraires aux bonnes mœurs.





























































dakaractu