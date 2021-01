RESTOS, HÔTELS, BARS, SALLES DE SPORT...ANTOINE FÉLIX DIOME FERME TOUT !

Antoine Félix Diome durcit le ton. Les mesures d’interdiction dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, annoncées ce matin, viennent d’être renforcées. Sur l’arrêté n°06-01-2021 – 00030 qui vient d’être rendu public, le ministre de l’Intérieur annonce une nouvelle batterie de mesures. Ainsi, il n’y aura plus de rassemblement sur la période du couvre-feu. « Tous cortèges, défilés, rassemblements et manifestations sur la voie publique, les réunions publiques et privées, baptêmes, mariages, réceptions et les manifestations religieuses », sont interdits. De même que : « tout rassemblement dans les lieux recevant du public, notamment les hôtels, les salles de spectacles, les dancings, les bars, les cafés, les salons de thé, les plages, les marchés hebdomadaires ainsi les que les terrains et salles dédiées au sport. »







































































emediasn