RETOUR DES CAS IMPORTÉS : LA POROSITÉ DES FRONTIÈRES INDEXÉE

Les cas importés de coronavirus refont surface malgré la fermeture des frontières. Une situation inquiétante qui favorise la propagation de la maladie. En effet, selon l’épidémiologiste, Massamba Dioum, le retour de ces cas importés est du fait de la porosité des frontières. Ainsi, il demande aux autorités de renforcer le dispositif de surveillance. « Si vous regardez bien, ces cas importés proviennent un peu de la région du Sud. Ce qui fait que si on ne prend pas des dispositions appropriées nous allons arriver encore à la propagation de la maladie surtout dans cette zone alors qu’on avait déjà réussi à circonscrire l’épidémie au niveau des régions du Sud », a-t-il expliqué, interrogé par Rfm.



Poursuivant, il pense qu’actuellement l’Etat et les forces de sécurité doivent développer davantage des stratégies pour essayer de fermer de manière rigoureuse toutes les frontières du Sud pour permettre au Sénégal de se sécuriser sur ce plan. Parce que, explique-t-il : « même si on avait réussi à circonscrire l’épidémie, à l’endiguer au niveau de notre territoire, si ces frontières ne sont pas rigoureusement fermées, la maladie va encore refaire surface. Donc, nécessairement, il faudra qu’il ait des stratégies efficaces pour fermer de manière définitive ces frontières ».





























































emediasn