RETOUR DES LIONS : LA DÉLÉGATION OFFICIELLE ATTENDUE À DAKAR MARDI MATIN

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a apporté des précisions sur les modalités du retour des Lions du Sénégal après leur participation à la Coupe du monde 2026. Dans un communiqué, l’instance dirigeante du football sénégalais informe que l’arrivée de la délégation officielle à Dakar est désormais fixée au mardi 7 juillet 2026 à 9h15, à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD).



Selon la FSF, ce retour a été confirmé après la validation du plan de vol de l’équipe. Le voyage s’effectuera à bord d’un vol spécial affrété par le ministère de la Jeunesse et des Sports afin de permettre un rapatriement dans les meilleurs délais.



L’instance précise toutefois que les joueurs ainsi que certains membres du staff technique ont été autorisés à regagner leurs lieux de résidence dès le lendemain de leur dernier match, conformément aux dispositions prises par l’encadrement.



La Fédération sénégalaise de football a également salué l’implication des autorités sénégalaises, qu’elle remercie pour les efforts consentis afin de faciliter les différentes procédures liées au retour de la délégation officielle.











































Rts