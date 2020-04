RETOUR SUR UNE AFFAIRE DE TRAFIC DE FAUX VISAS, MOUILLANT LE MANAGER DE VIVIANE NDOUR - Djidiack, son “implication” dans le dossier et sa demande de liberté provisoire

Parlons encore du manager ou de l’ex imprésario de Viviane Chidid, en l’occurrence Djidiack Diouf. Dakarposte vous parlait, hier jeudi 16 avril 2020, de ces célébrités du showbiz Sénégalais qui lui ont rendu visite à la Maison d’Arrêt de Rebeuss (Mar) où il est incarcéré depuis le 12 février dernier.

Aujourd’hui, on va soulever un coin du voile sur ce dossier. Et oui, figurez-vous que, contrairement à ce qui se dit, Djidiack n’est pas si mêlé à cette affaire. Une source proche du dossier confie que le bonhomme a seulement été cité par un des mis en cause mais son implication dans ce supposé trafic de visas n’est pas, précise-t-il, si flagrant. D’ailleurs, c’est pourquoi, ses avocats font tout pour le faire sortir des mailles de la justice. En vain !



Sa demande de Lp rejetée, Djidiack saisit la chambre d’accusation

Oui, la tentative de sortir leur client n’a pas prospéré pour les robes noires. Entendu le 23 mars 2020 par le juge du huitième cabinet, Mamadou Seck, Djidiack a, via ses avocats, saisissant l’opportunité de la pandémie du coronavirus, introduit une demande de liberté provisoire (Lp). Malheureusement pour lui, sa requête a été rejetée par le magistrat instructeur, en charge du dossier. Loin de baisser les bras, les conseils du mis en cause se sont, apprend-on, tournés vers la chambre d’accusation pour la Lp. A cette juridiction de statuer et de se prononcer. Rappelons que Djidiack partage cette galère avec Mamadou Mbaye dit Petit, B. Ndiongue, Kébé et Soumaré. Tous, ont été alpagués par la Section de Recherches (Sr) de la Gendarmerie de Colobane et déférés au parquet de Serigne Bassirou Guèye.