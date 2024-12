REUG REUG ET MOUHAMED TAFSIR BA ÉLEVÉS AU RANG DE CHEVALIERS DE L’ORDRE DU MÉRITE PAR LE PRÉSIDENT BASSIROU DIOMAYE FAYE

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu, mardi, au Palais présidentiel deux figures emblématiques des sports de combat sénégalais : Omar Kane, alias Reug Reug, champion du monde de MMA, et Mouhamed Tafsir Ba, champion du monde de Kickboxing.



Lors de cette audience, le chef de l’État a élevé les deux athlètes au rang de Chevalier de l’Ordre du Mérite, une distinction honorant leur parcours exceptionnel et leurs performances sur la scène internationale. « Leur parcours exemplaire mérite cette distinction », a déclaré le Président Faye.



J'ai eu le plaisir de recevoir en audience nos compatriotes Omar Kane alias Reug Reug et Mouhamed Tafsir Ba, respectivement champion du monde de #MMA et de #KickBoxing, que j'ai élevés au rang de Chevalier de l'Ordre du Mérite.



Leur parcours exemplaire mérite cette distinction.… pic.twitter.com/sJK2xxUWE1

— Bassirou Diomaye Faye (@PR_Diomaye) December 24, 2024



À travers cette reconnaissance, le Président Faye a également tenu à saluer l’ensemble des acteurs des sports de combat, réaffirmant l’engagement de l’État à soutenir ces disciplines.



« A travers eux, c’est l’ensemble des sports de combat que j’ai voulu honorer, en leur réitérant le soutien de l’État », a-t-il précisé.















































Rts