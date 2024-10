RÉUNION STRATÉGIQUE ENTRE LE MINISTRE DES FINANCES ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DU TRÉSOR | VERS DES RÉFORMES FINANCIÈRES AMBITIEUSES

Le ministre des finances et du budget, Cheikh Diba, a rencontré ce jeudi 3 octobre 2024, le directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, Cheikh Tidiane Diop, accompagné de ses principaux collaborateurs. Cette réunion, d’une grande importance, avait pour objectif de discuter des réformes à venir en matière de gestion des finances publiques, dans le cadre d’un redressement durable.



Les échanges ont porté sur plusieurs axes stratégiques, notamment l’amélioration de la gestion budgétaire, l’efficacité des services publics et la transparence dans la gestion des ressources publiques. Les réformes envisagées visent à instaurer une meilleure rigueur dans la gestion des finances de l’État, tout en contribuant à la relance de la croissance économique.



Cheikh Diba a souligné la nécessité de renforcer les mécanismes de contrôle et de traçabilité des dépenses publiques, afin de répondre aux attentes des citoyens et de garantir une gestion saine et transparente des finances publiques.



Cette rencontre marque le début d’un processus de réformes qui pourrait transformer durablement le système financier du Sénégal, en le rendant plus résilient et performant dans un contexte de défis économiques majeurs.









