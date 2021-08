RÉUNION SUR LES INONDATIONS : L’ETAT PROMET SOUTIEN ET SOLIDARITÉ AUX VICTIMES

Le Chef de l’Etat, Macky Sall, a présidé, ce vendredi, une réunion d’urgence sur les inondations au cours de laquelle le gouvernement a promis soutien et solidarité aux victimes, annonce la présidence de la République sur sa page Facebook.



Cette rencontre avait pour ‘’ but d’évaluer le dispositif de prévention et de gestion des inondations’’, précise-t-elle.



La présidence de la République signale que ‘’malgré les importants moyens déployés notamment à Keur Massar, des inondations ont été notées à la suite des fortes précipitations enregistrées ces derniers jours’’.



‘’A l’occasion, le gouvernement a réaffirmé sa volonté de renforcer le mécanisme. Aux victimes des inondations, l’Etat va apporter son soutien et sa solidarité’’, souligne-t-elle.



De fortes pluies sont tombées ces derniers jours sur la région de Dakar, entrainant des inondations, en particulier dans plusieurs quartiers de la banlieue. A Diamaguène et à Keur Massar, des jeunes ont par moments barré la route pour demander un soutien des autorités pour évacuer les eaux pluviales qui ont envahi les maisons et les rues.













































APS