REVELATION DE BARTHELEMY DIAS SUR WALF TV «Macky Sall refusait de prendre Tanor au téléphone…

Invité de l’émission «Sortie» de Walt TV, Barthélémy Dias y est allé à fond la caisse dans les diatribes et révélations qui vontindisposer le régime. Dans cet entretien, Barthé- lémy Dias a mis à nu les souf- frances subies par le défunt président de l’Institution avant d’y être bombardé. Même exclu du Ps, Barthélemy Dias continue de dénoncer le compagnonnage de ce parti avec l’Apr qui est d’ailleurs la source de leurs misères. «C’est un compagnonnage dans lequel Tanor a fait beaucoup de sacri- fices. Lors de sa maladie, en tant que représentant d’une institu- tion, c’était triste de voir que c’est lui qui a pris en charge ses frais médicaux avant d’être remboursé. Il a tout donné et n’a quasiment rien reçu en re- tour», a résumé le tonitruant maire de Sacré cœur Mermoz. Dans le même registre, rap- pelle-t-il, «lorsque le président Macky Sall avait voulu dissou- dre le Sénat, il avait refusé de répondre aux appels télépho- niques d’Ousmane Tanor Dieng. Pourtant ce dernier avait tenté de le joindre à maintes reprises. Finalement, c’est moi qui suis allé chez Macky Sall en compa- gnie de l’homme d’affaires Ha- rona Dia à bord de mon véhicule pour diligenter cela», a révélé Dias. Ce qui l’amène à dire que le PS reste le grand perdant de ce compagnonnage où il est réduit en un mouve- ment de soutien. «Avant de re- joindre la coalition BBY, le PS avait au moins 100 maires, par contre aujourd’hui, nous nous retrouvons avec 17. Ce n’est pas une chute, mais c’est un ef- fondrement. Notre parti est ré- duit en un mouvement de soutien et c’est ce qui a entrainé une divergence de point de vue entre Tanor et moi. C’est inac- ceptable de voir le PS être ré- duit en un mouvement», peste le lieutenant de Khalifa Sall. «Nous sommes endurants, ce régime, nous a mis à l’épreuve mais nous ne prêterons pas le flanc. Nous sommes des croyants, nous acceptons la vo- lonté divine mais, il faut savoir qu’un jour, il y aura un retour de bâton. Nous allons endurer cette épreuve avec beaucoup de dignité, de courage et de piété», a-t-il avancé à propos des dé- boires judicaires de l’ancien maire de Dakar Khalifa Ababa- car Sall. Concernant les retrou- vailles socialistes, le maire de Mermoz Sacré- cœur les sou- haite de tout son cœur. Toute- fois, il n’en fait pas une obsession. «Tanor et Khalifa sont des socialistes. J’irai voir des responsables du parti, parce que nous sommes de la même famille socialiste. Nous sommes tous du PS. Cependant, il faut que tout le monde sache que nous ne sommes pas obsé- dés par ces retrouvailles», aver- tit-il. André BAKHOU