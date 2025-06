RÉVELATION SUR CERTAINS DG | FADILOU KEITA INTERPELLE L’ÉTAT « SERIGNE SALIOU GUEYE DOIT RÉVÉLER LES NOMS DES DIRECTEURS MIS EN CAUSE »

Invité de l’émission En vérité sur Radio Sénégal, Fadilou Keita, Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), est revenu sur la polémique suscitée par les déclarations de Serigne Saliou Gueye. Ce dernier avait évoqué certains directeurs généraux qui auraient commencé à construire des maisons avec des centaines de millions de francs CFA. Une allégation à laquelle Fadilou Keita a tenu à répondre avec fermeté.



Tout en précisant ne pas se sentir concerné par ces allégations, Fadilou Keita estime que des clarifications sont nécessaires. Pour lui, si des faits sont avérés, les auteurs doivent être nommément désignés.



« Si j’étais le président Ousmane Sonko ou le président Bassirou Diomaye Faye, je ferais tout pour que Serigne Saliou Gueye donne les noms de ces directeurs. Ce sont des informations importantes qui peuvent servir de base à des réformes profondes. »



Selon lui, l’État du Sénégal dispose déjà de mécanismes de renseignement efficaces pour contrôler les faits et gestes des responsables publics.



« Il ne faut pas oublier que l’État a ses propres services de renseignements. Il sait ce que chacun fait, qui il fréquente et dans quelles conditions. »



Fadilou Keita rappelle que la progression salariale peut aussi justifier certaines évolutions dans la vie des cadres : « Une personne qui gagnait un million et en touche désormais cinq peut naturellement voir ses capacités d’endettement augmenter. Elle peut obtenir un prêt de 100 ou 200 millions. Ce n’est pas illégal. »



Le DG de la CDC s’inquiète également du climat de suspicion qui pèse sur les dirigeants : « À force de jeter en pâture ministres et directeurs, certains deviennent frileux, n’osent plus s’exprimer ou se montrer. Ce climat nuit à la vitalité de l’État. »



Il rappelle que l’engagement au service public ne doit pas être opposé au droit d’avoir des avantages ou de saisir des opportunités légales : « Le don de soi n’a rien à voir avec le salaire. Ce n’est pas contradictoire de servir l’État tout en ayant accès, comme tout citoyen, aux services bancaires. »















































Rts