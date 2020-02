ROSSO SÉNÉGAL : UNE ALTERCATION ENTRE DEUX TALIBÉS VIRE AU DRAME

M. B., 19 ans, a poignardé à mort son camarade talibé A. S. âgé de 23 ans. Selon L’As, après une bataille sanglante, les belligérants se sont rendus au poste de santé de la localité pour se soigner. Après avoir reçu tous les deux des soins, le plus jeune, à savoir M. B., apostrophe A. S. qui a, selon lui, l’obligation d’acheter son ordonnance de 4 000 Fcfa pour l’avoir grièvement blessé. Ce que A. S. n’entendait pas faire.



C’est ainsi que M. B. arrache brusquement un couteau de cuisine des mains d’un autre enfant talibé pour le lui planter. A.S., grièvement blessé, retourne sur ses pas pour se rendre encore au poste de santé dans l’espoir de se soigner. Mais, il s’affale près du robinet du poste de santé avant de mourir. Aux dernières nouvelles, le présumé meurtrier a été arrêté et déféré au parquet pour homicide volontaire.























