ROSSO – Supplice au commissariat : Talla Keita, 18 ans, battu, brisé… puis emporté par une septicémie…le procureur ordonne une enquête judiciaire complète et une autopsie

À Rosso Sénégal, l’affaire fait frémir jusqu’aux murs du commissariat. Talla Keita, un jeune homme de 18 ans, est mort le 29 juin dernier dans d’atroces souffrances, onze jours après son interpellation par deux policiers. Une mort qui révolte une ville entière, secouée par ce que beaucoup considèrent comme une bavure policière de trop.



Selon les informations glaçantes révélées par L’Observateur, Talla aurait été arrêté sans ménagement dans la nuit du 17 au 18 juin 2025, vers 2 heures du matin, par des agents du commissariat spécial de Rosso. Il est embarqué, puis conduit au poste. Sa sœur, Adama Keita, le suit, poussée par l’angoisse. À son arrivée, elle découvre un spectacle d’une rare violence : Talla gît sur le sol, inerte, le visage tuméfié, les lèvres gonflées, sa tête baignant dans son propre sang.



Des photos accablantes, dont L’Observateur détient copie, montrent un jeune homme brisé, le corps manifestement passé à tabac. Selon la famille, les agents Thiam et Badji sont directement impliqués. Ces derniers ont depuis été interpellés par la hiérarchie policière dans le cadre d’une procédure disciplinaire.



Mais l’affaire ne s’arrête pas là.



Le Procureur de Saint-Louis, Baye Thiam, saisi par l’émoi public et un certificat de genre de mort accablant signé du Dr Moussa Guira, chirurgien oncologue, a ordonné une enquête judiciaire complète et une autopsie. D’après ce certificat médical, que L’Observateur a pu consulter, Talla Keita a été admis à l’hôpital le 18 juin avec un traumatisme facial sévère et des douleurs abdominales aiguës. Les médecins ont rapidement diagnostiqué une péritonite généralisée causée par une fracture hépatique. S’en est suivie une dégradation rapide : déséquilibre hydroélectrolytique, infection généralisée, puis septicémie sévère.



En dépit des soins, Talla a succombé le 29 juin. Un enchaînement tragique que sa famille relie directement à la bastonnade subie quelques jours plus tôt.



Le parquet a instruit le commissariat central de Saint-Louis pour qu’une enquête approfondie fasse toute la lumière sur les circonstances de cette interpellation funeste. La Brigade de proximité de Rosso Sénégal enquête désormais sur des faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, une qualification qui pourrait rapidement évoluer à la lumière des résultats de l’autopsie.

