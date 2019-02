RUFISQUE AU COEUR : La Vieille ville témoigne toute son affection au Patriarche Homère SECK

En cette veille d’élection où tous les politiciens cherchent des alliés de circonstance dans leurs localités respectives afin de garantir la victoire a leur candidat, il est une race de leaders dont l’aura naturelle fait courir les militants et sympathisants vers elle. La stratégie de porte-à-porte préconisée par le Pr. Macky SALL, qui du reste est une stratégie murie et expérimentée, parce qu’étant la recette de sa victoire de 2012, traduit un respect et un attachement profond du pacte de proximité et de service qui l’a toujours lié au peuple sénégalais. Dès lors, les populations, souvent nostalgiques à l’égard de leurs dirigeants sont aujourd’hui très courtisées par ces derniers à l’image d’une denrée à la rareté criarde.

Le constat unanime dans les différentes zones de Rufisque (d’est en ouest) demeure la légitimité d’un homme discret, crédible et efficace qui n’a jamais quitté les siens. Son sens du devoir et son amour pour la ville font de M. Homère SECK un homme dont l’oreille est tendue en permanence aux populations pour la satisfaction de leurs besoins. La jeunesse rufisquoise dans son écrasante majorité s’empresse toujours de recueillir ses orientations et conseils éclairés qui vont toujours dans le sens de fédérer les populations et de les outiller afin qu’elles soient en mesure de transformer Rufisque et partant le Sénégal tout entier. Les femmes de Rufisque n’ont de cesse de magnifier l’attention et le soutien indéfectibles qu’il leur voue dans les moments difficiles. Fidèle à la philosophie qui veut que « le leader n’arrive jamais seul à la ligne d’arrivée, mais qu’il y arrive toujours avec d’autres leaders qu’il aura coptés et formés au passage », M. Homer SECK qui n’a pour ambition que d’œuvrer pour le triomphe du Pr. Macky Sall voit plus loin que le 24 février.

En effet, les actions quotidiennes du sage rufisquois vont dans le sens de marquer l’histoire politique de Rufisque qui a toujours déploré l’absence de ses dirigeants politiques dans les moments les plus cruciaux. Le Pr. Macky SALL dont le PSE a fini de convaincre peut dormir tranquille. Le relais de sa vision est aujourd’hui assuré par un homme proche des populations, sensible à leurs préoccupations et efficace quant à leur résolution. Avec l’honorable Homère SECK les populations de Rufisque considèrent aujourd’hui qu’enfin Rufisque est au cœur du palais de la république.











Avec le PSE RUFISQUE retrouve ses lustres d’antan

La construction de l’autoroute à péage Dakar-Diamniadio, une première en Afrique subsaharienne, qui a fini de désengorger Dakar et sa banlieue est née d’un partenariat public-privé. Son caractère innovant se décline tant par son exploitation que par sa gestion et son entretien. La vision panafricaine du Président Macky SALL et son souci d’être un acteur de premier plan dans la politique sous-régionale se sont encore concrétisés à travers la construction de cette autoroute qui est le premier maillon de l’autoroute transafricaine Dakar-Lagos, un axe majeur de 4.010 km qui traverse les pays de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) – plus particulièrement le Mali, la Guinée, la Guinée-Bissau et la Gambie. D’ailleurs, l’essor des flux commerciaux en Afrique de l’ouest sera grandement consolidé par la future transafricaine, dont l’autoroute Dakar-Diamniadio est un maillon et non des moindres. En effet, elle figure au nombre des priorités du « Programme de développement des infrastructures en Afrique » (PIDA) mis en place par les bailleurs en accord avec les Etats africains.

L’autoroute à péage, Dakar-Diamniadio fait partie du programme de développement des infrastructures du Sénégal, qui comprend l’extension du port de Dakar, le nouvel aéroport international, ainsi qu’un certain nombre d’autres projets de transport. Ces nouvelles infrastructures aideront à stimuler l’activité économique dans les secteurs manufacturier et industriel, ainsi que dans le tourisme, dopant ainsi la compétitivité du Sénégal.

La pertinence du pôle urbain de Diamniadio, dans le département de Rufisque, une nouvelle ville en extension à 30 km de la ville de Dakar et dont les édifices sont déjà sortis de terre n’est plus à démontrer. Son utilité coule de source du fait qu’en plus d’être fonctionnelle, elle est aussi moderne et futuriste. En effet, sur les 1500 ha prévus pour ce pôle urbain, 25 ha seront réservés à la ville numérique de Diamniadio qui permettra au Sénégal d’attirer des multinationales et des entreprises qui relocaliseront leurs activités dans ce nouveau centre urbain en développement.

Dans ce nouveau pôle urbain révolutionnaire, 3 plateformes industrielles intégrées P2I y sont aménagées afin d’accélérer le développement industriel autour de Rufisque :



P2I Diamniadio : industries avec des pôles divers et à forte densité de main d’œuvre ;

P2I Nord : développement de l’Agro-industrie pour l’autosuffisance alimentaire ;

P2 Sud : exploitation des ressources minières.

La panoplie d’équipements publics à venir à Diamniadio est impressionnante : centre administratif et cité des affaires, universités, hôpitaux, zone industrielle, infrastructures culturelles. Cette ex croissance de la capitale est reliée par l’autoroute à péage et par le Train Express Régional. De quoi rendre tous les Rufisquois fiers du Président Macky SALL.