Racine Sy célèbre la victoire du Pr Macky Sall à Podor par un méga-concert de Waly Seck

Comme vous le voyez sur ces images de dakarposte, les Podorois se sont réunis en très grand nombre ce samedi soir pour célébrer et fêter la victoire du Président Macky Sall à la Présidentielle du 24 février dernier.

Une fiesta qui porte l'estampille du magnat incontestable du tourisme Sénégalais, Mamadou Racine Sy. Lequel, heureux d'avoir joué un rôle prépondérant pour que son ami et mentor politique rempile à la magistrarure suprême a, sans sourciller, cassé sa tirelire pour offrir cette festivité aux populations de son fief (PODOR)



Une marée humaine s' est amassée dès les premières heures de l'après midi dans l'antre du stade de la ville pour suivre la prestation en "live " du jeune chanteur Waly Ballago Seck.



Le patron du mouvement ALSAR a rencontré, communié, jubilé et laisser éclater sa joie avec ses parents, amis, militants, sympathisants de cette ville au cœur de la région historique du Fouta-Toro. Et le tout dans une atmosphère exceptionnelle et très conviviale.





Le désenclavement de Podor, l'emploi des jeunes et le financement des femmes en ligne de mire



S'adressant à la jeunesse du Podor ,Racine Sy a insisté sur les priorités du département qui ont pour noms désenclavement, emplois des jeunes et financement des femmes.



Dans son speech, le Président du mouvement And Ligueyy Sénégal ak Racine(Alsar) a salué la très grande contribution de la jeunesse sénégalaise en général et Podorois en particulier dans la victoire éclatante du Président Macky Sall.



Pour lui, le régime Macky 2 se fera sûrement un point d'honneur de parachever les nombreux chantiers entamés dans le département relativement à l'ambitieuse opération de désenclavement du département.



"L'urgence sera aussi d'assurer la promotion de l'emploi des jeunes de même que celle du financement des femmes" laissera t'il entendre.



Pour Racine Sy, il s'agira de travailler à transformer efficacement le visage du département de Podor- Ville à Boki Dialloubé en passant par Dimatt, Thiangaye,Diattar, Thille Boubacar, Guede,Ndiawar,Taredji,Fanaye,etc.



Mamadou Racine Sy s'est dit satisfait du rayonnement de son mouvement Alsar qui a fini de procéder à un maillage intelligent du territoire national sans oublier de se projeter sur l'international.

Le Président d'Alsar est aussi convaincu que "finalement il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu lors de la récente présidentielle.C'est le peuple sénégalais qui a finalement triomphé".



Le ci-devant patron du King Fahd Palace saluera mais insistera sur le génie et la maturité d'un peuple sénégalais qui ne manquera pas d'accompagner ses dirigeants sur les chemins du développement à la faveur des ressources additionnelles issues de la prochaine exploitation du pétrole et du gaz.



En somme, le concert géant de Waly Seck a été un grand moment de communion de la jeunesse du département de Podor.



L'osmose du nombreux public était parfaite avec l'artiste qui était dans une forme étincelante au grand bonheur des Podorois qui ont dansé jusqu'au petit matin.