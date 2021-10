Radioscopie d'une investiture à haut risque dans le département de Mbour.

Le Président de la République Macky Sall a procédé officiellement a l'investiture des candidats de Benno Bokk Yakaar dans le département de Mbour. Après des mois de rudes et persistantes batailles entre les différents antagonistes politiques, les dés viennent d'être jetés.

En effet, le chef de la coalition a décidé d'investir tous les Maires sortants dans le département, à l'exception de Mbour et de Ndiaganiao où il a choisi respectivement Cheikh Issa Sall et le docteur Téning Sène.



Mbour commune et faux jeu de certains responsables de l'Apr...



Le premier cité est malgré tout un bon choix car depuis quatre (4) ans, il a été constamment sur le terrain avec un travail remarquable pour apporter son aide à la population Mbouroise. Cependant, il faut craindre un vote sanction de la part de certains de ses camarades apéristes, qui semblent ne pas jouer franc jeu selon des informations en possession de Dakaractu Mbour.



Le cas de Ndiaganiao



À Ndiaganiao, le DG de l'ANA préféré à Gana Gningue risque d'entraîner d'énormes conséquences car ce dernier et ses partisans ne comptent pas suivre aveuglément le choix porté sur Mme Téning Sène, sauf revirement de dernière minute.

D'ailleurs, selon les informations de Dakaractu Mbour, des réunions et des consultations se font présentement pour présenter une liste parallèle d'une forte coalition...



La commune de Diass



Pour la commune de Diass, le Maire sortant Cheikh Diouf a été reconduit, entraînant une grosse déception du côté de Mamadou Ndione, DG du Cosec et ses partisans. À ce dernier, il serait reproché un faible ancrage dans la zone.



Les cas de Joal et Fissel



Le choix porté sur le Ministre Sophie Gladima et Cheikh Ba risque d'engendrer un cuisant revers selon les échos recueillis sur le terrain.



Pour le cas spécifique de Joal-Fadiouth, le ministre du pétrole et des énergies joue sa survie politique devant le jeune et populaire, Pierre Joe Ndiaye, membre fondateur de l'Apr qui compte bien aller à ces élections locales sous la bannière de la coalition Défar Sa Gokh.



Au demeurant, le même scénario risque de se poser à Fissel et à la Somone.



Dans le premier cas, le maire sortant est sévèrement critiqué pour sa gestion chaotique et clanique. Et à la Somone aussi, une liste parallèle composée de l'Apr, du Ps et de Rewmi a été créé et sera dirigée par le coordonnateur Communal du Ps.



À Popenguine-Ndayane, le dg de la solde dit non au choix de Macky



À l'image des autres localités précitées, le Directeur de la Solde, Charles Émile Abdou Ciss ira aux élections contre le maire sortant Mansour Thiandoum choisi par Macky Sall, sous la bannière de And Liggey Sunu Gox...



Commune de Sindia, le Dg de Petrosen Holding défie la liste de Macky



Mamadou Faye, le Dg de Petrosen Holding, dit non au choix de son mentor et compte faire face au maire sortant Thierno Diagne, en présentant sa liste sous la bannière de And wallu sa Gox...

















dakaractu