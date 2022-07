Ralliement de responsables du Pds à Benno : Le Parti démocratique sénégalais minimise…

La vague de démissions au sein du parti démocratique sénégalais à quelques jours du scrutin des législatives continue de donner le ton. Les conséquences des investitures étant passées par là.



Au lendemain de choix largement contestés au sein de la coalition Yewwi Askan Wi comme dans Wallu, les humeurs commencent à se manifester.



Non content de sa position sur la liste de Wallu lors des investitures en perspective des élections législatives, Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly avait quitté le navire des libéraux. Convaincu qu’il a été victime de trahison de la part de Karim Wade, l’ancien président du groupe parlementaire des libéraux préparait certainement, après sa démission, sa prochaine destination politique. Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly a ainsi rejoint Benno Bokk Yakaar en pleine campagne électorale. Le lendemain, c’est au tour de l’ancien chargé de communication du parti démocratique sénégalais, Mayoro Faye, depuis sa base politique, Saint-Louis, de changer de camp aussi, après avoir démissionné également du parti dans lequel il a passé douze années.



L’ex militante de Karim Wade, Aminata Nguirane pour sa part, décide de soutenir le ministre Antoine Félix Diome en choisissant, Benno Bokk Yakaar. Avec les anciennes adhésions également, Macky Sall et sa coalition deviennent l’entité politique qui bat le record en portant le phénomène de la transhumance à son paroxysme.



Mais le parti démocratique sénégalais en fait un non-évènement. La secrétaire nationale chargée de la communication du parti démocratique sénégalais, même si elle estime regrettables ces démissions, minimise : « On en a même pas parlé en interne et avec Karim. C’est juste un non-évènement », a déclaré Nafissatou Diallo qui insiste par ailleurs que tout le monde est bien au courant au sein du parti. Pour le cas de Mayoro Faye, la chargée de communication du parti a rappelé qu’elle a eu à lui rendre visite à deux reprises pour échanger avec lui pour recoller les morceaux. Mais c’était sans succès. Par la voix de leur chargée de communication, le parti se dit pour le moment préoccupé par la campagne et le déroulement de son programme pour l’assemblée nationale souhaitée...