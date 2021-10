Ralliements : « Gueum Sa Bop » perd des membres au profit de « Yewwi Askan Wi »

La coalition lancée par Khalifa SALL et Ousmane SONKO continue d’enregistrer des adhérents. Selon Déthié FALL, à la date du 30 septembre, 11 partis les ont rejoints depuis le lancement de ladite Coalition.Et parmi les arrivants, il y a le parti « Foula Ak Fayda » d’Abdoulaye Mamadou GUISSÉ. Ce dernier a quitté la coalition Gueum Sa Bop dirigée par Bougane GUEYE Dani. A l’en croire, il se « voit plus dans le Yewwi Askan Wi que dans la coalition Gueum Sa Bop ».« Nous venons aujourd’hui réaffirmer notre adhésion à la coalition Yewwi Akan Wi parce qu’on a les mêmes idéologies. La seule couleur qui doit nous unir, c’est celle de notre drapeau. Je préfère rester à côté de l’opposition radicale parce que je me vois dans cette coalition », déclare-t-il.WALFNet