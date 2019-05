Rama Yade a perdu son.. père

Dakarposte a appris que l’ex-secrétaire d’État du Pr Nicolas Sarkozy, nous voulons nommer Rama Yade a perdu son papa.

En effet, Djibril Yade est décédé ce jeudi 2 Mai 2019 à Dakar précisément à Ouakam.

Commandeur de l’ordre national du Lion, Commandeur de l’ordre du mérite, ancien collaborateur des présidents Mamadou Dia, Senghor et Abdou Diouf, feu Djibril Yade sera enterré aujourd'hui.



Aux dernières nouvelles, Rama Yade, qui travaille désormais à la Banque mondiale comme consultante sur l’Afrique, sur les questions de sport, de développement social, humain..., et sillonne le continent africain pour le compte de l’institution financière internationale, "plus qu'abattue, est attendue à Dakar dans les prochaines heures".





Dakarposte lui présente ses condoléances et à sa famille éplorée. Que Dieu accueille le disparu dans son paradis céleste au même titre que toute la Ummah Islamique !