Ramadan- Diène Marcel Diagne débloque 37 millions f cfa pour les nécessiteux

C'est connu: au-delà de sa fonction purement religieuse, le jeûne de Ramadan est aussi un phénomène social. Il donne par exemple l'occasion aux familles de se rassembler autour du repas de rupture du jeûne.



Qui plus est, chacun des piliers de l'islam contient une dimension individuelle et collective. Les privations individuelles qu'impose le jeûne de Ramadan ainsi que les prières et relectures du Coran faites en communauté, soudent les croyants entre eux, dans une temporalité sacrée commune.



"Dans l’abstinence, une forme de solidarité entre croyants prend place, mais aussi, par la privation de nourriture, un désir de se rapprocher des personnes défavorisées. Par l'abstinence alimentaire, les personnes aisées partagent ainsi ce que les plus pauvres vivent quotidiennement. Pour ces derniers, c'est aussi la possibilité de pouvoir s'alimenter correctement, certaines mosquées ouvrant leurs portes tout spécialement pour le repas de rupture du jeûne.

Le mois de Ramadan, période sacrée pour les musulmans, renforce les liens entre croyants et valorise les notions de solidarité . C'est pourquoi le Président Directeur Général SEMER HOLDING SA (Développeur de l'emblématique projet immobilier Diamniadio Lake City) Diène Marcel Diagne et non moins Président d'honneur Association Manko Dieuf (G. R. A. C. E. S) n'a pas lésiné sur les moyens. Il a discrètement débloqué pas moins de 37.000.000 cfa pour venir en aide aux démunis à l'occasion de ce mois de Ramadan. Dès vendredi, le la, comme on dit, sera donné au niveau des différentes mosquées de Sacrée Coeur, Mermoz, Baobab, etc..." avons-nous réussi à tirer des vers du nez de l'imam d'une mosquée sise à Liberté 6. Lequel, a tenu à garder l'anonymat.



Nos tentatives de joindre l'illustre bienfaiteur, Marcel Diagne aux fins de recueillir ses propos sur cet élan de solidarité, sont restées vaines. N'empêche, dakarposte lui est ouvert!