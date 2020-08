Rappel à Dieu de Ibrahima Ndiaye Mame Yakhi Lalo

La grande faucheuse a encore frappé dans le milieu de la presse. Seneweb a appris avec tristesse le rappel à Dieu de l'ex agent de la Rts,Ibrahima Ndiaye plus connu sous Mame Yakhi Lalo.



Père du célèbre "revueur" de la presse, Mamadou Mouhamed Ndiaye du groupe Futurs médias, il a tiré sa révérence dans la nuit d'hier selon des informations parvenues à Seneweb.



Domicilié à Touba au quartier Dianatou Mahwa, Ibrahima Ndiaye Mame Yakhi Lalo était un homme multidimensionnel qui a beaucoup contribué au développement du théâtre et du conte au Sénégal.



Il va reposer éternellement au cimetière de Bakhiya à Touba où il sera enterré ce samedi. Au moment où ces lignes sont écrites, la famille est en train de s'atteler aux derniers réglages.



Dakarposte présente ses condoléances à Amdy Moustapha Ndiaye, à Mohamed Ndiaye, à leur famille et à toute la presse sénégalaise.





























source seneweb