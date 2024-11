Rappel à Dieu de Moustapha Bâ/ Thierno Ndom Bâ rend hommage à « un grand serviteur de son pays, aimable et honnête ».

Pour l’avoir connu et côtoyé, Thierno Ndom Bâ a tenu , lui aussi, à rendre un vibrant hommage à Mamadou Moustapha Bâ, ancien ministre des finances , arraché à l’affection des Sénégalais ce lundi 04 novembre 2024. L’homme d’affaires a confié qu’avec la disparition du fils de Nioro, « le Sénégal perd un grand intellectuel, un homme d’État , un grand financier , un grand serviteur de son pays , un homme discret , disponible et surtout un fonctionnaire honnête à tous les niveaux ».

Thierno Ndom Bâ salue, en passant , la trajectoire du regretté disparu. « Sa carrière est un exemple de réussite et sa vie un résumé d’actes nobles , bienfaisants et surtout généreux. Son penchant pour le social fait partie des caractères qui m’ont le plus impressionné chez lui. Je l’ai personnellement connu , vers les années 99, par le biais de Abdoulaye Diop, ancien ministre des finances qui ne l’avait présenté. Mais depuis , je n’ai cessé de l’admirer pour sa discrétion, pour son efficacité, pour ses compétences mais aussi pour sa droiture ».

La disparition de Mamadou Moustapha Bâ laissera aussi , selon lui, un grand vide dans le monde des affaires. « Je retiens de la collaboration que nous avons entretenue ce soutien qu’il n’a cessé d’apporter à l’homme d’affaires sénégalais en général. C’est ce monsieur qui nous a quittés . Que Dieu l’accueille dans le meilleur de Ses paradis ! ».























































