Rappel à Dieu de Serigne Pape Malick Sy : Idrissa Seck s’incline devant la mémoire du saint homme et présente ses condoléances.

Je viens d'apprendre avec tristesse le rappel à Dieu de Serigne Pape Malick SY, porte-parole du Khalife Géneral des Tidianes.



Notre pays vient de perdre un homme d'une grande dimension spirituelle dont la vie a été principalement rythmée par la préservation de la paix sociale et de la cohésion entre les confréries, mais également entre musulmans et chrétiens sénégalais.



Je m'incline devant sa mémoire et prie le Tout-puissant de l'accueillir dans son paradis céleste.



Idrissa SECK

Président de Rewmi