Rappelé à Dieu, Serigne Moustapha Mbacké va désormais se reposer à Touba Darou Karim

Aussi, nous revient-il de nos confrères de seneweb que Serigne Moustapha Mbacké était un opérateur économique qui s’activait dans le domaine de l’immobilier, de l’agriculture et des transports. "Il a beaucoup fait pour l’Islam. Il était en train de construire une mosquée d’une valeur de plus d’un millard de FCFA à Darou Karim. Également, il a édifié une grande bâtisse dénommée Résidence Massamba et plusieurs mosquées dans cette localité", souligne Serigne Habibou Mbacké de Mbacké Cadior joint au téléphone.





Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis céleste et dans son infinie miséricorde au même titre que toute la Oumah Islamique!









njaydakarposte@gmail.com

Dakarposte a appris que l'illustre guide religieux, Serigne Moustapha Mbacké, décédé hier, sera finalement ce dimanche peu après la prière de 17h à Touba Darou Karim.Pour rappel, le défunt descendant de Cheikhoul Khadim était le Khalife de Darou Karim. Il était le fils du vénéré Serigne Massamba Mbacké, qui, pour ceux qui l'ignorent, est le frère du fondateur du mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.Dakarposte a également appris que le marabout, rappelé à Dieu, est le père de Serigne Abdou Lahat Mbacké, employé au Consulat Général du Sénégal à Milan, mais également pater du célèbre concessionnaire en réseau automobile Serigne Cheikh Mbacké dit "Solution", établi à Dakar.