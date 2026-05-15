Rappelée à Dieu hier, la maman de l'homme d'affaires, Cheikh Amar, va désormais se reposer à Diourbel

Adja Coura Ndiaye, n'est plus!



Une présence massive et affectueuse des proches, parents, amis, collaborateurs, sympathisants, entre autres, à la cérémonie de levée du corps, qui a eu lieu ce vendredi matin à la devanture de la morgue de l'hôpital Principal, a apporté du réconfort à l'homme d'affaires, Cheikh Amar. Qui, affligé, a perdu hier soir celle qui représentait l'incarnation de l'amour inconditionnel.



Après la cérémonie de levée du corps, le cortège s'est ébranlé vers Diourbel. La regrettée dame sera inhumée au cimetière de "Keur Gou Mak" .



Aux dernières nouvelles, une cérémonie religieuse est prévue, samedi 19 Mai, à la cité Sipres Mourtada .



En ces moments douloureux, l'ensemble de la rédaction de dakarposte présente, encore une fois, ses plus sincères condoléances à Cheikh Amar et à toute sa fratrie éplorée.



Qu’Allah accorde Sa miséricorde infinie à Adja Coura Ndiaye et l’accueille dans Son vaste paradis (Jannat al-Firdaws) au même titre que toute la Oumah Islamique!







