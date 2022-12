Rapport Cour des comptes : le gouvernement minimise !

Abdou Karim Fofana, le ministre porte-parole du gouvernement et Mamadou Bâ, son collègue du Budget, ont fait face à la presse ce vendredi. Ce, pour s’exprimer sur les conclusions du Rapport de la Cour des comptes sur la gestion du fonds Force Covid-19.



En évoquant les fautes de gestion et recommandations du corps de contrôle, l’argentier de l’Etat a déclaré que «sur les 1000 milliards FCFA du PRES, les manquements relatés par la Cour des Comptes et pour lesquels une suite judiciaire est recommandée, portent sur un montant de 6 686 784 410 FCFA, soit 0,7% du montant total du PRES décaissé.»



Et donc, pour lui, les manquements relevés par la Cour des Comptes ne peuvent pas remettre en cause les résultats «probants obtenus par notre pays dans la mise en œuvre du PRES.»



«Les personnes incriminées par ce rapport, et d’autres personnes incriminées par d’autres rapports, ont répondu sans tambour ni trompette à la chambre de discipline financière. Ils sont apporté des preuves comme quoi il y a des cas où ils ont apporté des preuves et la chambre de discipline financière a reconsidéré les choses avec ces preuves. il y a eu même certains dans le passé om il y a eu des arrêts pour infirmer certaines décisions», dira-t-il.



Mamadou Bâ a toutefois déclaré que le Premier Président de la Cour des Comptes saisira la Chambre de Discipline Financière (CDF) et le ministre de la Justice pour les faits susceptibles d’être qualifiés de délits ou de crimes, dit-il.

































igfm