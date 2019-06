Rapport de l'Ige sur l'affaire Petrotim: La Section de Recherches s'en mêle

Le Parquet général qui a été instruit par le ministère de la Justice de faire la lumière sur «l’ensemble des faits allégués aussi bien dans le rapport de l’ige qui n'a pas encore été transmis au Président de la République que sur les autres dénonciations relativement à la gestion des contrats pétroliers», est passé à l’acte.



Selon les informations de "Libération", le premier volet de l'enquête a été confié à la redoutable et redoutée section de Recherches (sr) de Dakar. Cette unité d'élite de la gendarmerie nationale a déjà fait ses preuves en matière d'investigation et ceux qui connaissent sa ténacité, savent qu’elle va mettre le paquet sur cette affaire. Une seconde enquête judiciaire est enclenchée par rapport aux faits allégués par la Bbc et sûrement que le Procureur en livrera les contours lors de sa conférence de presse prévue ce jour.



Dans tous les cas, les plus hautes autorités sont décidées à faire la lumière sur cette vaste affaire déclenchée par une enquête de la Bbc, mettant en cause l’Etat, le frère du Président, Bp et l'homme d’affaires britannique - il a été naturalisé-, Franck Timis.



Comme nous le révélions, face aux leaders de Benno, le Président de la République a ordonné que toutes les personnes citées de près ou de loin seront entendues non sans lancer : «J’espère que ceux qui disent détenir des documents et des preuves, les remettront à la Justice