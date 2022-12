Rapport de la Cour des comptes : Après l'émotion légitime, cherchons des solutions à long terme ! (COMMUNIQUÉ)

Toutes les personnes qui ont lu le rapport définitif de la Cour des comptes sur "Le Contrôle de la Gestion du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid 19" en date d'août 2022 ont eu à s'interroger sur le suivi des constats, conclusions et recommandations qui s'y trouvent.

Il faut reconnaître que ce n'est pas le premier rapport de ces Corps de contrôle qui suscite de telles réactions indignées et dont les recommandations ont semblé ne pas avoir eu d'effets.

Mais pour ce rapport sur la Gestion du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid 19, il serait nécessaire de médiatiser le suivi des recommandations pour apaiser les citoyens, surtout pour les "soupçons de détournement de deniers publics". Lesquels citoyens ont été très éprouvés par la pandémie de Covid 19.

Mais au delà de l'emotion légitime, nous nous devons d'approfondir la réflexion sur les dispositifs à mettre en œuvre pour le long terme. Dans le prolongement de nos propositions de réformes des Institutions avec la présidence par le Premier Président de la Cour Suprême du Conseil Supérieur de la Magistrature, la suppression de la Cour de Répression de l'Enrichissement Illicite, la suppression de la liste nationale pour les élections législatives, nous proposons pour une meilleure exécution des recommandations de tous les Corps de contrôle de l'Etat. =

1` la mise en place d'un Parquet Économique et Financier (PEF) doté de moyens techniques, humains et financiers suffisants qui pourra prendre en charge, entre autres, les suites judiciaires des recommandations des Corps de contrôle de l'Etat;

2` plus d'indépendance des Corps de contrôle de l'Etat qui pourront saisir directement le Parquet lorsqu'il existe des soupçons de détournements de deniers publics. Lequel parquet aura l'obligation de faire instruire, même si la présomption d'innocence est de mise.

Ces réformes seront améliorées et validées par les experts et hauts fonctionnaires sénégalais qui travailleront pour une plus grande indépendance des Corps de contrôle (;de l'IGE, l'OFNAC, la Cour des Comptes..) vis à vis des tutelles administratives et politiques.

