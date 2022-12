Rapport de la Cour des comptes : Mamadou Ngom Niang, Dage du ministère des Sports, admet la « violation », sollicite la « tolérance » et mouille Matar Bâ

Interpellé sur la justification de ces dépenses, Mamadou Ngom Niang, le Directeur de l’Administration générale et de l’équipement du ministère des Sports, pour le paiement de subventions à d’autres associations et fédérations sportives, répond : « Nous sollicitons votre tolérance administrative par rapport à la violation des dispositions de l’article 104 du RGCP ».



D’après "Dakarmatin", il explique que « l’écart de 140 millions FCfa provient d’un accord entre le Président de la Fsb et moi (Dage). En effet, sur instruction du ministre des Sports, je devais remettre au président de la Fsb la somme de 146 millions 678 mille 120 FCfa, constitué de 49 millions FCfa reçus à titre de remboursement à la Fsb ; 12 millions 678 mille 120 FCfa représentant aussi un remboursement à la Fsb ; 85 millions FCfa à virer à la Fiba.



Alors, j’ai pris 140 millions FCfa sur les 146 millions 678 mille 120 FCfa que je devais remettre à la Fédération sénégalaise de basketball, pour le versement en espèces à différentes fédérations et associations sportives et le Président de la fédération a, à son tour, utilisé les 140 millions FCfa qu’il devait me remettre, pour payer les droits dus à la Fiba et prendre en charge les remboursements de frais ».





















































