Rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques : explosif !

Le pré-rapport de certification de la Cour des comptes concernant l’audit des finances publiques pour la période allant de 2019 à 2023, élaboré par l’Inspection générale des finances (IGF), est disponible. Le document a été remis au Président de la République, Bassirou Diomaye FAYE, ainsi qu’au Premier ministre et au ministre des Finances et du Budget, Cheikh DIBA.

En possession du document, Ousmane Sonko, qui s’exprimait depuis la Mauritanie, a confirmé les graves révélations sur les falsifications des chiffres sur les finances publiques.

Ousmane Sonko, qui a révélé aux Sénégalais de la Mauritanie avoir reçu le dernier rapport de la Cour des comptes, déballe : « Quand il sera rendu public, les Sénégalais sauront l’ampleur des dégâts ». Poursuivant, le Premier ministre a indiqué que le pays se trouvait dans une situation catastrophique. « Quand je l’ai dit pour la première fois, les gens se sont agités. Mais ce rapport en dira beaucoup plus », a-t-il rembobiné.

Rappelons que le chef du Gouvernement accuse d’anciens ministres et l’ex-président, Macky Sall, d’avoir manipulé les chiffres des finances publiques. « Nous étions loin de nous imaginer que les choses étaient aussi catastrophiques », avait lancé le premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, jeudi 26 septembre, lors d’une conférence de presse à Dakar, servant à dresser un état des lieux des finances publiques trouvées par les nouveaux dirigeants.

« La politique d’endettement effrénée [suivie sous l’ex-président Macky Sall] a donné lieu à l’utilisation des ressources non transparente et favorable à une corruption généralisée », avait accusé M. Sonko, qui a dénoncé une « méthodologie (…) pour détourner en masse des deniers publics ».

L’ancien président du Sénégal avait réagi aux accusations du Premier ministre concernant la falsification des chiffres de la dette et du déficit budgétaire. Dans une interview accordée à Bloomberg TV, Macky Sall avait dénoncé ces allégations comme « totalement fausses ».

«Je regrette les propos du Premier ministre qui sont totalement faux et qui ont conduit à une dégradation de la note du Sénégal», avait déclaré M. Sall dans une interview accordée lundi à Bloomberg TV à Londres — sa première réponse publique à l’audit.

«Il ne faut pas se mettre dans la tête que l’on peut se développer sans dette, ce n’est pas possible. Il ne faut pas confondre emprunter pour financer le développement et parler de surendettement », avait-il démenti. Avant de préciser : «J’ai quitté un pays où les indicateurs étaient au vert Les résultats des investissements de mon administration sont tellement visibles qu’il ne devrait même pas y avoir de débat », avait déclaré Macky Sall.

































































