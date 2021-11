Rassemblements sur la voie publique: Le Préfet de Dakar rappelle les dispositions légales

La tenue de rassemblements, de cortèges, de caravanes, de défilés sur la voie publique par les acteurs a fait réagir le préfet de Dakar qui a sorti un communiqué.



Selon Mor Talla Tine, les actions précitées s’accompagnent d’une déclaration au préalable auprès de l’autorité administrative au moins 3 jours avant et 15 jours au plus. La déclaration doit comporter la date, l’heure et le lieu ainsi que les identités des organisateurs.



Il invite les acteurs politiques à se conformer à cette disposition en vue de préserver les libertés des uns et des autres.



Ce communiqué survient après l’arrestation en début d’après-midi du maire de Mermoz-Sacré coeur, Barthélémy Dias. Ce dernier a été interpellé avant d’être libéré suite à son « doxantou » qu’il effectuait en tant que candidat de Yeewi Askan Wi à la mairie de Dakar.

































Le Soleil