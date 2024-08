Rationalisation des dépenses: Ousmane Sonko fait l’inventaire des appareils électroniques dans l’administration

Le premier ministre Ousmane Sonko envisage suivre à la lettre sa note circulaire portant réglementation de l’usage des consommables informatiques et des appareils électroniques dans les bureaux dans toute l’administration sénégalaise. Il l’a réitéré hier lors de la réunion interministérielle sur l’économie d’énergie avec les membres du gouvernement. La réduction de la consommation d’électricité dans l’administration publique, un facteur important selon le premier ministre qui invite les acteurs à se conformer à cette note circulaire pour répondre aux besoin de la rationalisation des dépenses. « On ne peut pas concevoir dans un bureau le gaspillage. Les gens n’ont pas le même comportement au bureau qu'ils ont chez eux » s’est indigné le premier ministre. En effet, la question énergétique est selon le premier ministre une demande sociale, un impératif pour une transition énergétique.







Le chef du gouvernement invite à se départir d'appareils de télévision à l'exception des bureaux des Directeurs généraux et des directeurs ainsi que des espaces communs (salles de réunion ou de restauration)». Dans la même veine, Ousmane Sonko d'enchainer pour demander encore «la dotation parcimonieuse d'appareils de télévision et d'abonnements à des chaînes payantes». Le chef de l'administration a aussi invité à «l'harmonisation et le respect des normes d'ameublement des bureaux suivant le niveau de responsabilité des agents et en privilégiant le mobilier national».











































































dakaractu