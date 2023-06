Rattrapé par le «partygate», Boris Johnson démissionne de son mandat de député

Boris Johnson, 58 ans, a indiqué que sa décision était effective immédiatement, déclenchant une élection partielle qui met fin dans l'immédiat à toute perspective de retour mais met aussi en relief les divisions au sein du pouvoir conservateur, aggravant les difficultés de son successeur Rishi Sunak à un an des prochaines législatives.



Un an après avoir été chassé de Downing Street par sa majorité après trois ans au pouvoir marqués par une succession de scandales, Boris Johnson reste sous le coup d'une enquête parlementaire chargée de déterminer s'il avait trompé le Parlement dans l'affaire du « partygate ».



Une commission d'enquête parlementaire doit dire si Boris Johnson a menti au Parlement en affirmant à plusieurs reprises que toutes les restrictions sanitaires avaient été respectées à Downing Street. La procédure, menée par la commission des privilèges, est en train de finir ses travaux et venait selon la presse britannique de remettre ses conclusions à l'ancien dirigeant.



« J'ai reçu une lettre de la commission des privilèges qui indique clairement - à mon grand étonnement - qu'elle est déterminée à utiliser la procédure contre moi pour me chasser du Parlement », a écrit l'ancien Premier ministre conservateur dans un communiqué. « Je suis très triste de quitter le Parlement - du moins pour l'instant - mais je suis surtout consterné d'avoir été contraint de partir, de manière antidémocratique », a-t-il ajouté, accusant la commission de « parti pris flagrant ».







Dans ce très long communiqué, il accuse la commission d'avoir produit un rapport qui n'a pas encore été publié, « truffé d'inexactitudes et empestant les préjugés », sans lui donner « aucune possibilité formelle de contester ce qu'ils disent ».



Réagissant à sa démission, la commission des privilèges a déclaré que Boris Johnson avait « porté atteinte à l'intégrité du Parlement » par ses déclarations. Elle a par ailleurs annoncé qu'elle se réunirait lundi pour conclure ses travaux et qu'elle publierait son rapport « rapidement ».



Déjà contraint à la démission l’été dernier après une succession de scandales, il ne cache pas son désir de revenir au pouvoir, même s’il doit faire un pas de côté. Sa démission, avec effet immédiat, déclenchera une élection partielle ce qui mettra l’actuel Premier ministre Rishi Sunak dans une position délicate, rapporte notre correspondante à Londres, Sidonie Gaucher. Angela Rayner, du Parti travailliste, a déclaré qu’il était temps que ce « feuilleton conservateur chaotique » prenne fin.