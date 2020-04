Rayan Hachem, inconnu dans l’importation du riz ? Quelle blague ! ...Ce qui n'a pas jamais été dit sur ce "Saloum-Saloum"...

L’homme a gagné deux importants marchés pour fournir du riz à l’Etat du Sénégal au profit des populations qui font face à la terrible pandémie du coronavirus. Ces marchés ont été attribués à deux de ses sociétés spécialisées dans l’importation de denrées alimentaires, société qui ont présenté leurs soumissions pour répondre à l’appel d’offres lancé par l’Etat. Mais voilà que les mauvaises langues (ou quelques mauvais perdants) se mettent à casser du sucre sur le dos de ce Sénégalais d’origine libanaise qui s’est fait tout seul et qui, en vérité n’est pas cet "inconnu" dans l’importation et la vente de riz comme certains veulent bien le faire croire.

En effet, dakaraposte, qui a mené ses investigations a appris de bonnes sources que Rayan Hachem est dans l’importation du riz depuis 2016 lorsqu’il a créé la société Avendi à cet effet. Rien que cette année-là, il a importé 30 mille tonnes de riz avant de remettre ça en 2017 avec 40 mille tonnes et en 2019 avec 80 mille tonnes. Dans une interview accordée à la presse, Rayan avance même qu’il importe bien plus de riz que l’un des ténors du secteur, Moustapha Tall en l’occurrence.

C’est donc dire que toutes les rumeurs qui circulaient sur son compte sont fausses, c’est du pipeau !

Le gars, quoique né en France où son père, un chirurgien s’était rendu pour un stage, est bel et bien un Sénégalais bon teint qui a grandi dans notre pays et y a fait fortune à la sueur de son front. Voici un extrait de ce qu’il révèle dans un quotidien de la place : "Je suis né en France mais j’ai grandi ici. Mon père est né à Kaolack. Il a même joué les navétanes avec Sine Saloum. Ma mère est née à Dakar. Mon père était un chirurgien. Il était allé faire ses études en France et je suis né là-bas. Mais je suis venu ici, à un an. J'ai grandi ici. J’ai fait la maternelle, Cathédrale, Mermoz après je suis allé faire mes études en Marketing Management en France pendant six ans où j’ai travaillé dans la publicité, la parfumerie et dans l’import-export. A mes 30 ans, j’ai dit à mon papa de me laisser rentrer au Sénégal parce que je me considère plus Sénégalais que quiconque". D’ailleurs, la première entreprise qu’il a créée est le sponsor officiel de Thiès Football Club.

Dakarposte reviendra dans un prochain article sur les réalisations de Rayan Hachem, les sociétés qu’il a créées, ses succès et ses échecs.