Réaction de Yaye Fatou Diagne après son limogeage

«Cette mission a été pour moi une expérience enrichissante à tous points de vue. A la tête d’une équipe soudée et engagée, j’ai en effet contribué à mettre en place le cadre réglementaire de ce beau projet conclu entre la Banque Islamique et le Gouvernement du Sénégal, destiné à offrir à la majorité de la population, un accès durable à des services financiers islamiques, adaptés, sur l’ensemble du territoire national d’ici 2025 », a dit l’ex-coordonnatrice de Promise, Yaye Fatou Diagne.



A cette occasion, elle renouvelle au Chef de l’Etat sa fidélité et son engagement à ses côtés, comme dans le passé. « Je demeure cette militante engagée, toujours prête à accompagner le Président Macky Sall dans ses combats présents et futurs. Mes remerciements vont également à l’endroit du Ministre de la Microfinance, de l’Economie Sociale et Solidaire, ainsi qu’à l’ensemble de mes collaborateurs qui m’ont aidée dans la conduite de cette exaltante mission », précise Yaye Fatou.



Ainsi, souhaitant une bonne et heureuse année 2021, elle prie pour bonne continuation et plein succès à sa successeur, Mme Fatou Diané Guèye, qui est « une amie, une sœur afin que la branche de la microfinance islamique devienne plus performante, inclusive et pérenne au service d’une économie émergente, dans une société solidaire et équitable comme le souhaite Macky Sall ».