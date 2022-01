Réactions des Lions après le match : Entre satisfactions et regrets

Ibrahima Mbaye

“Ce n’est pas facile de jouer avec la chaleur“



"Ce n’est pas facile de jouer avec la chaleur. Aujourd’hui, on n’a pas pu gagner le match et le plus important c’est qu’on n”a pris de but. On va chercher la qualification le prochain match contre le Malawi. On ne peut pas toujours gagner les matchs. Ce n’est pas facile de jouer. Quand on débute le match, on veut gagner mais parfois, l’importance c’est de ne pas perdre, car chaque point est important pour aller de l’avant.



Dans notre groupe, il n’y a pas de titulaire. Je suis ici pour jouer. C’est au coach de faire ses choix. Le plus important, ce n’est pas qui joue mais plutôt le Sénégal "





Mamadou Loum Ndiaye

“Je suis satisfait de ma prestation et celle de l’équipe”



«Je suis satisfait de ma prestation et celle de l’équipe. Cela montre que nous sommes solidaires et qu’il y a des gens sur le banc qui peuvent apporter quelque chose. Nous sommes des professionnels et nous voulions gagner le match. Nous avons pris un point et c’est mieux que rien. Un match dure 90 minutes et nous devons rester concentrés. Cette compétition est très importante pour nous. Le Covid-19 est un handicap parce que nous n’avons pas tout notre effectif. Mais il y a des gens prêts à se donner pour le bien de l’équipe. Le football est un jeu collectif"



Sadio Mané

“Il y a aussi le contexte et on n’est pas content“



« Ce n’est pas du tout évident et il faut le reconnaître. On a joue deux fois de suite à 14h (13h GMT). Il y a des équipes qui n’ont même pas joué à cette heure. Je vois qu’ils décalent même leur match. Et ce n’est même pas équitable. Il y a aussi le contexte et on n’est pas content. En plus, le terrain était sec. On ne cherche pas d’excuses mais ce sont des choses à améliorer. C’est une période difficile pour nous et on va essayer de faire avec les moyens du bord.



On n’a pas le droit de baisser les bras face aux absences parce qu’on est le Sénégal. Il nous manque des joueurs très importants dans l’équipe mais on va essayer de faire avec. On a eu un point et on le prend avec plaisir. Ce n’est pas notre meilleur match. L’essentiel est d’oublier cette sortie et de se pencher sur le Malawi. On a un match à jouer contre le Malawi et ce sera décisif. On va essayer de l’aborder de la meilleure des manières ».





Saliou Ciss

“On se contente du point du nul“



«On était venus chercher les 3 points mais on se contente du point du nul. Ils ne nous ont pas laissés développer notre jeu. C’était un peu difficile surtout en première période. En seconde période, on a poussé pour mettre le but. On s’est procuré quelques occasions. On va continuer le travail. On reste confiants pour la suite du tournoi »





Naby Keita

“On a eu notre point“



Ce n’est pas un match facile. Le Sénégal est une grande équipe, favori de notre poule. On a tout donné aujourd’hui, on a eu notre point. Ça va quoi. Sadio Mané est un grand frère pour moi. Il a essayé pour son pays. Moi aussi. Je prie pour qu’on se qualifie. Avec le Covid-19, le Sénégal a été privé de certains joueurs. S’ils récupèrent leurs joueurs, ils vont faire quelque chose dans cette compétition. Toutes les équipes sont là pour la Coupe. Mais notre objectif est de nous qualifier d’abord au prochain tour."











































