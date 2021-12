Réalisation du Ter: Leurs maisons démolies, les impactés non indemnisés crient à la discrimination

Coordonnatrice des impactés du TER, Fatou Dione s’explique dans cette vidéo, le cœur meurtri et avec beaucoup de désolation sur leurs conditions de vie depuis la démolition de leurs maisons. C’est avec des documents qu’elle démontre comment les victimes ont été manipulées et ne bénéficient toujours pas d’indemnisation.



Aujourd'hui, ils réclament toujours à l’APIX et à l'Etat du Sénégal la totalité de leurs indemnisations et se disent être victimes de discrimination.



Entretien à Suivre...